Son una de las parejas sorpresa del verano, con permiso de Enrique Ponce y Ana Soria. Ellos son la presentadora Sonia Ferrer (42) y el ex piloto Pablo Nieto (40), hijo del también piloto, fallecido en 2017, Ángel Nieto. Los dos llevan saliendo varios meses, aunque no se los ha visto juntos en público hasta hace unos días, en el homenaje que se dedicó al fallecido Ángel Nieto, padre de él, en Ibiza. Sin embargo, ahora nosotros tenemos las fotos de su primera salida fuera de las cámaras y los focos... ¡y así de enamorados les hemos visto!

Precisamente fue a su vuelta a Madrid: ella fue al gimnasio y más tarde se reunió con su chico para dar un paseo y hacer unas compras. Fue entonces cuando la catalana nos comentó: “Estoy fenomenal, todo bien”. Desde luego, está claro que Sonia está feliz, ya que suele ser muy comedida en cuanto a su vida privada, y estas palabras dejan claro que tiene toda la ilusión puesta en esta nueva relación. Y es más: en Instagram ya han compartido posts en los que se declaran su amor... Vamos, ¡que esto va súper en serio!

Dos ex felices

‘Cosas de la vida’, la salida a la luz de este nuevo noviazgo de la presentadora coincide con el de su ex y padre de su hija Laura: Marco Vricella pasa este verano con Cecilia Gómez, incluso ya posan enamorados en redes sociales...

