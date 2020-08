María Jesús Ruiz estrenará su segundo single muy pronto.

La colaboradora está feliz con Curro.

María Jesús Ruiz está de enhorabuena. Tras participar en 'La casa fuerte' junto a Juani Garzón, su madre, la ya experta en realities vuelve a tener entre manos un nuevo reto profesional, que le hace muy feliz. A pesar de que ahora mismo está alejada un poco del mundo de la televisión, la ex Miss España se encuentra inmersa en su carrera musical. Y es que si algo caracteriza a la modelo es la vertilididad. Tras sacar un single el verano pasado, la ganadora de 'GH Dúo' está pasando otro verano en los estudios para sacar otro éxito que seguro podemos escuchar muy pronto.

Tras su exitosa prueba musical en la casa de Guadalix de la Sierra, el pasado verano le llegó la oportunidad de grabar su primera canción, 'Mi fuego', que se convirtió en todo un fenómeno. Después de mucho trabajo, la Miss se mostraba feliz del gran trabajo de su primer single, en el que se convertía en la mismísima Beyoncé española.

Pero, si creíamos que esto iba a quedar solo en un sencillo, estábamos muy equivocados. La ahora cantante ha anunciado en su Instagram que está trabajando en su segundo single, 'Pecados', una canción que seguro que la convierte en la reina de las pistas.

Gtres

No solo en lo profesional le sonríe la vida a la colaboradora, y es que María Jesús está disfrutando de unos días espectaculares junto a su pareja, Curro, y sus dos hijas en la playa.

