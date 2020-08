Nando Escribano abandonó Mediaset para emprender nuevas aventuras profesionales.

El periodista ha sorprendido a todos fichando por 'Espejo Público', programa de Antena 3, principal competencia de Mediaset.



Nando Escribano ha vuelto a la televisión después de que se despidiera de Telecinco con unas emotivas palabras hace unos meses. Tras cancelarse 'Cazamariposas', programa que presentó durante muchos años junto a Nuria Marín, quien sigue ligada a Mediaset, el presentador de televisión se convirtió en colaborador de 'La habitación del pánico' y redactor de 'La última cena'. No obstante, tras muchos años ligado a la cadena de Fuencarral, el comunicador tomó la decisión de abandonar su puesto para emprender nuevos rumbos profesionales. “Estoy muy contento, he sido muy feliz y seguro que vuelvo. Quiero volver, pero ahora me voy a otras aventuras”, aseguró, muy emocionado en su despedida en 'La última cena'.

Tras mes y medio fuera de la pequeña pantalla, Nando reaparecía, por sorpresa, en Antena 3. En concreto, el periodista ha fichado como colaborador de 'Espejo Público', programa presentado por Susanna Griso, en una sección nueva que se llama ‘ESplash’, en la que se mezclan vídeos curiosos con temas del corazón. Con este nueva aventura profesional, el presentador de televisión emprende un nuevo camino tras numerosos años en 'La fábrica de la tele'.

Una decisión no ha dejado indiferente a nadie, ya que ha pasado de Mediaset a su competencia más directa. ¿Significará esto que no volveremos a ver a Nando Escribano en Telecinco?

