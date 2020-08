Alessandra Ambrosio queda coronada como la reina del postureo.

Si cuando sales del mar lo haces casi a rastras y recolocándote el bikini; si cuando juegas al voley playa tu mejor foto es cuando la pelota te da en la cara... En fin, si quieres que de este atípico verano te quede al menos un buen álbum, copia el estilazo de Alessandra Ambrosio en la playa. A sus 39 años, la ex ángel de la firma lencera 'Victoria’s Secret' tiene un cuerpazo al que sabe sacarle partido como nadie ya sea encima de una pasarela o durante una divertida jornada playera en Malibú.

Con un bikini de la marca GAL Floripa, de la que es imagen, Alessandra disfrutó de una mañana sin niños (es madre de Anja y Noah, fruto de su relación con Jamie Mazur) ni novio (sale desde hace dos años con el diseñador Nicolo Oddi) en las playas de Malibú entre colegas con los que jugó un partidito de voley para, después, refrescarse tomando un baño.

Y todo eso con la postura y la sonrisa perfecta siempre, lo reconocemos nos da mucha envidia y no sabemos si de la sana. La top model habrá dejado la pasarela, pero desfila sobre la arena que da gusto. Incluso cuando se prepara para recibir la pelota de voley, Alessandra está imponente.

Cuando te bañas con un bikini que cuesta unos 170 eurazos, gafas de diseño y cadena de oro y, claro, sobre todo si te has ganado la vida como modelo, vigilas tu pose por delante... y por detrás. Ojo a la retaguardia de Alessandra Ambrosio...

Según avanzó su partidito de voley y fue ganando, la brasileña se puso ‘chulita’ con sus colegas y bromeó con su pose para lanzar la pelota. El caso es que Ambrosio, que no se despegó en ningún momento de sus gafas de sol, queda coronada como la reina del postureo playero de este verano.



