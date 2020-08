La hija de Arnold Schwarzenegger se convierte en madre primeriza

El veterano actor da la bienvenida a su primer nieto

La hija de Arnold Schwarzenegger, Katherine, ha dado a luz a su primer hijo junto al actor Chris Pratt. Una noticia que ha alegrado enormemente a la familia y que ellos mismos han querido confirmar a través de sus redes sociales. "Estamos más que emocionados de anunciar el nacimiento de nuestra hija, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt ¡No podríamos estar más felices y nos sentimos extremadamente bendecidos! Con amor, Katherine y Chris", ha escrito la hija del actor junto a una fotografía donde se puede ver cómo cogían las manos de la pequeña recién nacida.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin duda, esta es una gran noticia que ha emocionado a Arnold Schwarzenegger, ya que es su primera nieta. Tanto él como su ex pareja, la periodista Maria Shriver, tienen en común cuatro hijos, Katherine, Christina, Patrick, y Christopher. Sin embargo, ninguno de ellos había tenido descendencia hasta ahora.

Una fuente cercana a la familia ha asegurado al medio estadounidense 'ET' que la pareja "está muy emocionada y hay recibido mucho amor de sus amigos y familiares", Además, ha revelado que "Chris estuvo en el parto y no pueden apartar los ojos de su hija, ambos están bien y ella está disfrutando mucho esta nueva etapa".

Gtres

Aunque es el primer hijo de la pareja, no es el primero del actor, ya que Chris Pratt tuvo un hijo junto a su ex pareja, la actriz Anna Faris. Con la llegada de este bebé, se pone el broche de oro a una relación que comenzó después de que el actor rompiese con su anterior pareja. Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt decidieron darse el "sí, quiero" hace un año, después de un breve noviazgo que comenzó en 2018.

Desde entonces, no han dudado en compartir lo felices que son juntos y lo mucho que se quieren.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.