A pesar de que Violeta Mangriñán tiene una vida súper pública y lo cuenta todo, la joven influencer todavía guarda muchos secretos que están por salir a la luz. Sin embargo, ha aprovechado su último capítulo en MTMad para responder a 70 preguntas de lo más personales, muy al estilo del formato que la revista estadounidense Vogue ha creado en YouTube para dar a conocer muchos detalles de los famosos mientras enseñan sus casas. Violeta, así, se ha prestado a contar algunos de sus secretos, y algunos nos han dejado con la boca abierta...

La ex superviviente no se ha cortado ni un pelo, y es que ha respondido a preguntas como quién es su musa (Carrie Bradshaw, de 'Sexo en Nueva York'), o su ciudad favorita (Roma), hasta el sueño que le queda por cumplir... aunque para ello tenga que quitarse a alguien del medio: Violeta quiere ser actriz o presentadora (e incluso dijo que estaba tomando clases de interpretación), pero su sueño pasa por encima de Lara Álvarez, y es que le encantaría conducir 'Supervivientes' desde Honduras: "Me gustaría ser una Lara Álvarez, así que Lara, cuando te jubiles, avísame, a ver si te puedo tomar el relevo".

También ha dejado claro que, aunque vengan de sus seguidores, las preguntas que más odia suelen ser 'cómo te cuidas el pelo', 'cuánto ganas' o 'en qué trabajas': "Da la impresión de que por trabajar en las redes sociales no haces nada, y yo ahora vivo más pendiente de mi trabajo que cuando estaba en una tienda 8 horas. La gente no tiene ni idea".

Lo más importante en la vida para Violeta ni se lo ha pensado: "La salud. Con salud se puede hacer todo, y me di cuenta de ello en ‘Supervivientes’. Pensaba que me moría allí", aunque tampoco rechaza, por ejemplo, los grandes lujos: lo más caro de su armario son algunos de sus bolsos, firmados por Dior o Saint Laurent, pero ni siquiera esas son las prendas más especiales: lo que más adora de su enorme vestidor es un sencillo minivestido rojo que cuesta unos 300 euros, y que sus seguidores más fieles recordarán, porque lo llevó en la fiesta tras la final de su edición de 'Supervivientes': "Me trae muy buenos recuerdos".

