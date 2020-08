¿Alguna vez os habéis hecho un cambio de look con toda la ilusión... y no habéis recibido la reacción que esperabais? Pues algo así le ha ocurrido a la ex viceversa Steisy. La joven influencer ha sorprendido a todos con un cambio de pelo radical, y es que si antes solía llevar ondas en color rubio platino... ¡ahora se ha decantado por el pelo moreno y trencitas por toda la cabeza! Sí, al más puro estilo Rihanna, y es que ya sabemos que Steisy es de todo menos sutil con sus estilismos...

Steisy Instagram

Steisy, además, ha compartido todo el proceso de creación: cómo su amiga peluquera le ha ido incorporando extensiones a su pelo rubio de color castaño, para terminar añadiendo algunos detalles en dorado. Vamos, que Beyoncé estaría orgullosa de tal creación. con una sonrisa de oreja a oreja salía Steisy en sus Stories de Instagram mostrándolo como si fuera Bo Derek, trenzas para arriba y para abajo... pero precisamente su novio es el que más se ha cachondeado de ella por su nuevo look.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Steisy Instagram

"Pareces Lucrecia", le ha dicho entre risas en Instagram, para luego mofarse de su nuevo look y hacer una comparación entre las trenzas de su chica y las de Whoopi Goldberg. Si es que donde hay confianza... ¡da asco!

Steisy Instagram

De lo más felices

Precisamente estas bromas nos han demostrado que Steisy y Pablo, tras unos meses en los que les hemos visto discutir por todo (maldita cuarentena...), están en un gran momento: justo ahora se van a Ibiza, y desde allí ya nos han adelantado que será su próximo capítulo para MTMad.

Special Summer Falda midi plisada Cortefiel 49,99 € 14,99 € COMPRAR Caftán étnico El Corte Inglés 39,99 € 14,99 € COMPRAR Sandalia alta de piel ante Cortefiel 89,99 € 29,99 € COMPRAR Mascarilla floral El Corte Inglés 24,95 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.