A pesar de su tierna edad, los frentes que tiene abiertos Anita Matamoros (20) son unos cuantos, y no son sencillos. En el campo de la salud, no es que pueda presumir: acaba de pasar por quirófano por segunda vez en un mes después de que su cuerpo rechazara los implantes de pecho que se había puesto el pasado julio, y en lo que respecta a lo personal, últimamente es noticia por más cosas malas que buenas: ha salido a la luz su nula relación con su padre, Kiko Matamoros, mientras ha tenido que capear los rumores que dicen que está harta de la novia de su padre, Marta. Y con todo esto, Anita ha decidido poner tierra de por medio.

Hace tan sólo unos días, Anita anunciaba que se iba de vacaciones, y dada la situación internacional con el coronavirus, este año ha decidido hacer turismo nacional, y ha recalado en Tarifa (Cádiz) -después de pasar por Marbella-, desde donde ha compartido unas impresionantes imágenes de sus días de asueto. Allí ha conseguido desconectar, aunque no del todo, porque sigue estando tan pendiente de las redes sociales (de las que vive) como en su día a día, aunque eso sí, mucho más relajada: "Llevo días sin ponerme una gota de maquillaje y no me quito las chanclas", ha comentado.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin embargo, Anita no se ha marchado sola, pero tampoco lo ha hecho, como otras veces, con sus amigas. Este año ha decidido pegarse unas buenas vacaciones románticas con su chico, David Salvador, con el que no para de compartir fotos y stories en Instagram y es que la chica está de lo más enamorada. A las pruebas nos remitimos...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Preocupada por su pecho

Como ya os contamos hace unos días, la joven es la tercera vez que pasa por quirófano y, como ella dice, no sabe si será la última. Desde Instagram ha querido postear un vídeo para contar todos los detalles de lo que le ha ocurrido y, gracias a ello, nos hemos enterado del problema que llevaba arrastrando durante semanas... ¡Pobre!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Special Summer Falda midi plisada Cortefiel 49,99 € 14,99 € COMPRAR Caftán étnico El Corte Inglés 39,99 € 14,99 € COMPRAR Sandalia alta de piel ante Cortefiel 89,99 € 29,99 € COMPRAR Mascarilla floral El Corte Inglés 24,95 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.