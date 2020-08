Muchas veces nos preguntamos qué ha sido de nuestros famosos cuando llevan un tiempo sin aparecer por la tele, y de repente, como quien no quiere la cosa, tenemos noticias de la forma más inesperada. De hecho, es lo que ha pasado con el ex tronista Efrén Reyero. Efrén fue uno de los viceversos que más cariño despertó entre el público de 'MYHYV', pero cuando dejó el programa, poco más se supo de él en los medios. Con los años ha conseguido crearse una buena base de seguidores en Instagram que le ha convertido en influencer (suma más de 130.000), pero esa no es su profesión principal, que es la que le ha llevado de nuevo a la tele.

Efrén ahora se dedica al ocio nocturno, y estos días en los que el coronavirus amenaza a su sector más que nunca, ha sido entrevistado en la televisión como portavoz de la patronal de ocio nocturno de Andalucía. La primera vez fue en La Sexta, donde denunció la desprotección a la que se están enfrentando él y sus compañeros empresarios, y este lunes volvió a salir en el programa de Cuatro 'Todo es mentira', donde también denunció la situación en la que están, en la que prefieren cerrar los locales antes de estar abiertos, ya que sólo reportan pérdidas con la caída del sector turístico.

En Instagram también ha denunciado

Antes de salir en televisión, Efrén ya hizo un vídeo-denuncia en su cuenta de Instagram, donde ha recibido tantos apoyos como críticas: "¡BASTA YA! El ocio nocturno no es un botellón a las 17:00, no es desayuno de las 7:00, no es un chiringuito. No es el temporero que trabaja a las 6:00. estoy cansado ya. El que no haga las cosas bien, que pague, pero no todos tenemos culpa. Reflexionemos y gracias", escribió muy mosqueado antes de pedir que el Gobierno decrete el cierre de los establecimientos para poder acceder a las ayudas y evitar, así, el colapso del ocio nocturno.

