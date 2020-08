Lola Índigo cumple uno de sus sueños.

El año pasado, la artista granadina se hacía con el Premio artista revelación del año en LOS40 Music Awards.



A pesar de que fue la primera expulsada de su edición de 'Operación Triunfo', Mimi, más conocida como Lola Índigo, se ha convertido en una de las cantantes más aclamadas del panorama nacional. Desde que salió de la academia, la cantante ha ido cumpliendo sueños poco a poco gracias a su gran esfuerzo y su capacidad de trabajo. El año pasado, la artista granadina se hacía con el Premio artista revelación del año en LOS40 Music Awards, un reconocimiento que la joven recibía con mucha ilusión. "Quiero dedicar este premio a la comunidad de bailarines. Ser bailarina me ha enseñado trabajo, constancia, esfuerzo y sobre todo compañerismo. Este premio es para todos los bailarines que se dejan el pellejo cada día", declaró.

No obstante, su carrera en el mundo de la música no ha hecho nada más que empezar. Y es que a la joven, que se dio conocer como bailarina en el programa de televisión 'Fama, a bailar', aún le quedan muchos sueños por cumplir.

Sin ir más lejos, ayer, la intérprete pudo cumplir uno de esos sueños que tanto deseaba... La cantante actuó, por primera vez, en la gala Starlite, en Marbella. Un espectáculo que tuvo una enorme ovación por parte del público presente. Pero, ¿cómo vivió Mimi ese momento tan especial? ¡Dale al play y descúbrelo!

