Alyssa Milano ha contado en su Instagram las secuelas que le ha dejado el coronavirus.

La actriz ha querido mandar, a su vez, un importante mensaje sobre la pandemia.

La actriz Alyssa Milano, conocida por su papel en la serie de televisión 'Embrujadas', no está pasando por su mejor momento. La intérprete estadounidense se ha abierto en canal con todos sus 'followers' en las redes sociales relatando las consecuencias que ha tenido en ella sufrir el coronavirus. A pesar de que superó la enfermedad el pasado mes de abril, no ha sido hasta hace unas semana cuando una prueba lo ha confirmado. A través de varios vídeos en Instagram, la famosa actriz ha querido mostrar las secuelas y lanzar un importante mensaje sobre la pandemia.

Milano lleva luchando contra los síntomas del virus desde marzo. La actriz ha publicado una imagen en su Instagram, en el que muestra que su cabello se cae tras haber pasado el virus. “Pensé en mostraros lo que el COVID-19 le hace a tu cabello”, aseguró. Pero, no fue el único detalle que dio.

“Estuve muy enferma con COVID en abril. Todavía tengo muchos síntomas. Soy lo que ellos llaman un ‘transportista de larga duración’”, dijo. Además, reveló que hace poco tuvo que acudir al hospital tras sentir una fuerte presión en el pecho. “Anoche, sentí un peso real en el pecho. Fui a la sala de emergencias solo para asegurarme de que no era un coágulo de sangre. Afortunadamente, no lo era”. Por último, quiso lanzar un importante mensaje a todos sus seguidores. “Este virus es lo peor. Tómatelo en serio”, añadió la actriz.



