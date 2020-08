Maite Galdeano habla sobre su nueva ilusión

La madre de Sofía Suescun pillada en una cita muy especial

La ex concursante de 'La casa fuerte', Maite Galdeano, ha sido pillada junto a su nueva ilusión. Durante el programa de 'Sálvame' se han mostrado unas imágenes de la madre de Sofía Suescun manteniendo una cita junto a un chico misterioso. Al ver el vídeo, no ha podido evitar sorprenderse, aunque ha reconocido que se trata de alguien muy especial con el que podría estar comenzando una relación amorosa. Maite se ha puesto muy nerviosa al hablar sobre el chico al que está conociendo y con el que parece que las cosas van bien. De hecho, ya se dirige a él llamándole "cariño".

Un testigo, que se encontraba en esos momentos en la misma cafetería que Maite Galdeano, ha enviado unas imágenes a 'Sálvame' donde se podía ver cómo la pareja compartía numerosos besos y abrazos. Incluso se puede observar cómo la madre de Cristian Suescun decidía sentarse en las piernas de él. "Esta fue nuestra segunda cita", ha explicado.

Además, ha contado que el culpable de todo esto ha sido Sergi Ferré, reportero de 'Sálvame' y amigo de Maite. Según ha indicado, él fue el que le incitó a que se abriese un perfil en una aplicación para conocer a gente. "Es como Matamoros pero en formato pequeño", ha contado entre risas.

Sin embargo, Maite no ha querido dar más datos sobre su nueva ilusión ya que, según ha explicado, él no conocía su faceta televisiva y le ha pedido que no hable de él en plató. "Solo diré que su nombre empieza por 'V'". Durante el programa, se ha podido ver a la ex concursante con un brillo muy especial en los ojos que esperemos que dure mucho tiempo.

