Anita y Laura Matamoros se han ido juntas de vacaciones a Tarifa, en Cádiz.

en Cádiz. Kiko Matamoros sigue hospitalizado por las complicaciones de su operación de vesícula.

Lo de las relaciones en el clan Matamoros es como una montaña rusa. Tan pronto, ni se hablan, como se adoran. Justo eso es lo que les ha pasado a dos de las chicas del clan. Laura y Anita Matamoros han pasado de no tener relación alguna, a ser las hermanísimas del momento. Durante el confinamiento ya nos dejaron claro que se llevaban de lujo compartiendo tutoriales en directo, que si yo te enseño cómo maquillarte, que si tú me enseñas cómo hacer un tiramisú y entre directo y directo nos pasamos seguidores. Y es que las dos comparten la profesión de influencers lo que, lejos de convertirlas en rivales, parece que las ha unido cada vez más. Algo que no ha ocurrido con Marta López, la novia de su padre, que también es influencer y con quien Anita mantiene mucho más que las distancias.

Ahora Laura y Anita Matamoros están juntas en Tarifa desde donde vuelven a presumir de buen rollo. Unas vacaciones de lo más idílicas entre hermanas que se dan mientras que su padre sigue hospitalizado por las complicaciones derivadas de su operación de vesícula. ¿Qué pensará Kiko Matamoros de que Laura presuma de buena relación con Anita, con quien el colaborador está ahora en plena guerra paterno filial?



Las hermanas Matamoros han compartido una jornada playera de felicidad y postureo con sus trajes de baño y sus pareos. Y la verdad es que viendo las fotos que ambas han colgado en sus redes sociales son la viva imagen del buen rollo y la complicidad. Parece pues que Laura no ha dejado que la pelea actual entre su padre y Anita influya en su buena relación con su hermana pequeña.

Instagram Laura Matamoros

No sabemos cómo encajará Kiko Matamoros desde el hospital esta demostración pública de amor entre hermanas. ¿Lo considerará una traición de su hija Laura o entenderá que ésta se mantenga al margen de sus malos rollos con Anita? Recordemos que Laura sí acudía hace unos días a ver su padre junto a su chico, Benji Aparicio. Sin embargo, Anita no ha querido ir al hospital donde su 'archienemiga' Marta López cuida a Kiko noche y día.

