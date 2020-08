Hay algunos que ponen el broche de oro a sus vacaciones con una romántica cena, una puesta de sol o una pedida de mano. Unos planes que no olvidarán en sus vidas, al igual que tampoco olvidará su último día de vacaciones Ivan Icardi. Pero ella por otro motivo muy distinto. La argentina y su pareja, Hugo Sierra, estaban pasando unos días de vacaciones en Canarias y de la noche a la mañana, el labio de la ex 'Superviviente' aumento por diez. Un percance que Ivana ha compartido con todos sus seguidores.

"Os voy a contra una breve historia de mi triste vida", comienza diciendo la ex de Gianmarco Onestini. "En mi último día en Canarias, tengo el labio superior que parezco 'La Veneno', en paz descanse, porque creo que un maldito bicho me pico por la noche", continúa Ivana, que entre risas y enfocando a Hugo, añade: "y no fue mi querido marido".

Instagram Stories

La argentina estaba tranquila e incluso bromeaba con el percance que había sufrido al ver cómo mejoraba su labio con el paso de las horas. "No me hizo falta rellenarme los labios, se me rellenaron solos. Los tengo infladitos. Ahora están más o menos bien y lo disimulé con el labial", explica Ivana, que para que sus seguidores comprobasen cómo había amanecido compartió la impactante imagen.

"No sé si fue un bicho o un tiranosaurio", escribía con ironía.

Instagram Stories

