Arturo Requejo es una persona nueva desde que rompiera con la cantante Merche. A pesar de llevar 7 años juntos, y de que pareciera que aquello iba a durar para siempre -puesto que, cada vez que se les veía en público, se mostraban de lo más enamorados-, finalmente no pudo ser, y ahora el ex gran hermano ha contado por qué su historia de amor se rompió en una entrevista para MTMad: "Yo ya he pasado página. Cuando hay una relación desgastada, no pasa nada. Es positivo para los dos, porque tenemos que tomar otros caminos más positivos, así que la ruptura siempre va a ser para bien. Ella ahora está mejor y yo también estoy bien".

Muy feliz en un retiro espiritual en La Morada de Letur (Albacete), Arturo se muestra de lo más zen, mejorando sus posturas de yoga y deshaciéndose de sus bienes terrenales: "No tengo coche y voy a vender mi casa. Estoy de desapego total. Vivo de vender artículos naturales (como jabones). Las cosas materiales no me llenan. Me llena estar aquí y respirar aire puro", ha dicho. Sin embargo, esa felicidad se vio empañada en plena ruptura con la cantante Merche por su polémica con Alexia Rivas: "Estoy muy enfadado. Esa es una de las razones por las que no quiero volver a la tele. Eso ha traído daños colaterales. Mi relación, que estaba acabando bien, pues al final no acabó bien. Me robaron una conversación y se hicieron cosas muy feas para malmeter entre ella y yo. Fueron cosas muy feas que no tolero", ha dicho.

Sin embargo, Arturo es capaz de ver todo eso con perspectiva: "Me arrepiento totalmente de mis encuentros con Alexia. Todo fue muy corto. Es hasta ridículo, pero luego la que se organizó… Fue una tontería, casi que no la conozco de nada, y ya ni la quiero conocer", añadía, a la vez que sólo tiene buenas palabras para su ex a pesar de no haber acabado tan bien como le hubiera gustado: "Se dijo que yo había dicho cosas muy feas de Merche, pero lo que yo pueda decir de ella en un momento dado de enfado saliendo de casa no es nada. Merche es una gran persona y una artistaza, y aunque tenga un carrerón, creo que es la gran desconocida. Queda mucho por descubrir de ella".

