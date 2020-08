Oriana se engancha con Rafa Mora tras ponerla verde: "Dame las gracias por haberle dado pantalla a tu novia"

Oriana Marzoli no tiene el horno para bollos. Tras su paso por 'La casa fuerte', donde salió escaldada por todas partes después de que se insinuara de ella que había ejercido una profesión muy antigua, se la tachara de celosa compulsiva y discutiera hasta con el apuntador, ahora se ha encontrado en los kioskos con una entrevista de Rafa Mora poniéndola verde. El colaborador de 'Sálvame' y su novia han hablado largo y tendido de ella y de lo mal que se ha portado con ellos, y Rafa no ha escatimado en calificativos: "Monstruo", "acomplejada", "choni", "maleducada" o "cínica" han sido sólo algunos de ellos, además de "tóxica".

Visto el percal, Oriana se ha presentado en el programa de Rafa, 'Sálvame', para responderle, y ha ido a dar donde duele: "No sé si con esas palabras me quiere definir a mí o si se está definiendo a sí mismo", ha dicho nada más conocer el contenido de la entrevista en Lecturas. "No sé de qué mala educación habla. ¿De la suya, que habla por encima de la gente?", se ha preguntado seguidamente.

Pero si de alguien ha hablado largo y tendido, ha sido de Macarena, que ha sido con quien más ha chocado en 'La casa fuerte'. "Macarena no es una niña de 10 años. No es ninguna niñita ingenua. Tiene 28 años, y si los tiene para hablar de sus intimidades con Rafa en un reality, también los tiene para estar en una casa encerrada 45 días con más gente", ha dicho antes de llamarla "inexistente" y de enfrentarse, por videollamada, a Rafa.

"Tú me has llamado tóxica, y eres tú el que le ha dicho a Iván que no se vaya a vivir conmigo, que esto no va a funcionar, y eso lo he leído yo", le ha dicho a Rafa, que no ha tardado en sacar el dedo de señalar y en levantar la voz: "Estás mintiendo. Si has leído las conversaciones, sabrás que eso no es cierto. Yo le dije que se fuera a vivir contigo, porque ahí es donde se ve la realidad". "Os juro por dios que eso es mentira. Yo he leído la conversación. Enséñala, Rafa", le ha contestado después a él.

Entre gritos, ni uno ni otro han podido terminar una frase, así que Rafa ha cortado por lo sano: "Si le tengo que dar curro a la gente no pasa nada, porque sé que está caninos, aunque paso de darles pienso. Soy una ONG y ya está [...]. Ya te has lucido a mi costa". "Perdona, el que se ha lucido eres tú, que te has marcado una entrevista criticándome, y has tenido minutos en televisión por criticarme a mí, porque yo criticaba a tu novia. Así que dame las gracias por darle pantalla a la inexistente de tu novia". ¡Menudo zasca!

