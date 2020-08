Un cambio de imagen que no ha pasado desapercibido para sus seguidores.

Kelly Osbourne ha sufrido un cambio de aspecto.

Si hace unos años, Adele nos sorprendía con un increíble cambio físico, en esta ocasión ha sido la cantante Kelly Osbourne la que ha dejado sin palabras a sus 'followers' en Instagram con su nueva imagen. Y es que la hija de Ozzy y Sharon Osbourne ha revelado en su cuenta que ha perdido mucho peso. Un cambio de imagen que no paso desapercibido para sus seguidores, que no han dudado en hacerle comentarios sobre su nuevo aspecto. "Oh, Dios mío, perdiste mucho peso", le escribió uno de sus usuarios de Instagram.

Antes los numerosos comentarios que estaba generando su nueva imagen, fue ella misma la encargada de confirmar que había perdido numerosos kilos. "Así es, perdí 40 kilos, ¿podéis creerlo?", explicó Kelly en su cuenta. Y es que la joven ya se marcó este cambio como un propósito de año nuevo, lo que anunció a sus seguidores el 31 de diciembre de 2019. "El 2020 será mi año. Es momento de ponerme a mí misma en primer lugar", comentó.

Pero, esta no es la primera vez que la cantante se somete a una transformación. Ya en 2012, Osbourne decidió tomarse aun más en serio su salud y adoptar una dieta estrictamente vegana. "Pensaba que ser vegano era aburrido. Pero ahora me he entretenido más con la comida que nunca. Extraño comer queso, pero hoy probé los macarrones con queso vegano y realmente no puedo notar la diferencia", escribió.

