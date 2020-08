Con los rodajes parados en Hollywood por la pandemia del coronavirus, el actor Alec Baldwin (62) puede dedicar ahora el verano a disfrutar de su mujer y sus cuatro hijos (Carmen, de 6 años, Rafael, de 5, Leonardo, de 3 y Romeo, de 2), y también de los ahorros que ha hecho durante sus años de carrera, ya que se ha marchado concretamente a las playas de Los Hamptons, el rincón dorado (hay que estar forrado para tener allí mansión) de los neoyorquinos, y donde ya hemos visto veranear a otras celebrities como Beyoncé o Olivia Palermo.

Agencias

Pero claro, igual que nos ha ocurrido al resto de los mortales (para que veáis que las celebrities no están hechas de otra pasta: son de carne y hueso también), se ve que el encierro ha pasado facturita a Baldwin, que da la impresión de que le quiere hacer la competencia a una embarazadísima Hilaria (36), su mujer, ya en su octavo mes de embarazo del que será su quinto hijo con el actor, después de haber sufridos dos abortos.

Agencias

¡Buscando soledad!

En un momento dado, quizás buscando un rato solo, Alec decidió darse un paseo. Fue su momento de relax… ¿Está bostezando porque está agotado de tanto niño o está gritando para soltar estrés? Debería practicar yoga como Hilaria: ¡no hay más que verla para que nos contagie de ese relax con el que presume ella de sus cuatro polluelos!

