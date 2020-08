Se enamoró de España los años que estuvo viviendo en Madrid gracias a su matrimonio con el futbolista Rafael Van der Vaart, y aunque aquella relación se terminó, parece que Sylvie Meis le ha cogido el gustillo a nuestra tierra, y su amor por España permanece intacto con el paso de los años. Así, ha elegido Mallorca para regalarse unos días junto a su nuevo amor, el artista alemán Niclas Castello. La pareja está enamoradísima, y a las pruebas nos remitimos: el joven no se cortó a la hora de mostrar su amor en público a su chica entre besos, abrazos, arrumacos... y mucho manoseo. ¡Esa manita, que va al pan...!

Agencias

Agencias

Boda a la vista

Con Niclas, al que conoció en la boda de su íntima amiga Barbara Meier, Sylvie planea darse el ‘sí, quiero’ en breve. “Una semana después del enlace me llamó y tuvimos nuestra primera cita en París”, contó Sylvie. Y, claro, con un hombre tan romántico, normal que no se resista a comérselo a besos. Sylvie sigue siendo un cañón de mujer y eso que ya ha cumplido los 42…

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Con Van der Vaart acabó fatal...

La conocimos por su matrimonio con Rafael Van der Vaart, con el que se casó en 2005 y finiquitó la relación en 2013. Parecían felices, pero en la Navidad de 2012 tuvieron una ‘sonada’ pelea... Se separaron y él inició una relación (ahora está con una jugadora de balonmano) con una amiga de ella, Sabia. Sylvie más tarde confesó haberle sido infiel... ¡Vaya lío! Tienen un hijo en común, Damien, de 14 años.

Special Summer Bolso de playa Cortefiel 39,99 € - 12,99 € COMPRAR Zapatillas de plataforma Bershka 35,99 € - 25,19 € COMPRAR Mascarilla flores Cortefiel 3 x 20 € COMPRAR Sérum vitamina C Florence 19,99 € - 13,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.