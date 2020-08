Susana Molina, a punto de morir dos veces el mismo día: "Llevo dos días sintiéndome súper cansada"

Los dramas de las celebrities siempre parecen más drama que lo del resto de los mortales, aunque sus problemas sean de lo más mundanos, y no hay mejor ejemplo que el de Susana Molina. La ex gran hermana es muy dada a situaciones límite en su vida diaria: ya lo dejó claro cuando contó que entraron a robar en el piso que compartía con Anabel Pantoja, o con el accidente que sufrió hace unos días mientras estaba de vacaciones en Ibiza... y ahora ha vuelto por la puerta grande con otro incidente que ha podido costarle la vida. Y esta vez sin salir de casa.

Susana Molina Instagram

"Llevo dos días oliendo a gas", empezaba contando preocupada. "Le pregunté a mi hermano y me dijo que él no olía nada, pero como yo soy así, al final llamé a un técnico y, efectivamente, había un escape de gas", confirmó, en un segundo intento por contar la historia a través de Instagram, ya que la primera, nada más empezar, en su terraza, ¡va y le pica una abeja! ¿Se puede tener más mala suerte? "No os lo iba a contar, pero aquí estoy, y cuando iba a hacerlo, me pica una abeja. Y cuando no me había terminado de curar bien, llama al timbre el técnico".

Susana Molina Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Estoy asustada y cabreada", decía ya muy seria, y es que ha sentido que quien más debía apoyarla en esos momentos, sólo se cachondeaba: "Cabreada porque mis seguidores, que muchos no me conocen, se están preocupando por mí, y mis amigos y mi familia se están riendo. Y no tiene gracia", explicaba, aunque claro, viendo su Whatsapp, normal que se mofen: ¡si es que es una dramas!

Susana Molina Instagram

Eso sí, el tema era bastante serio: "Estoy asustada porque llevo estos dos días sintiéndome súper cansada. Pensaba que podía ser de las vacaciones, pero ahora creo que es por el gas", finalizaba. Pues menos mal que nadie fuma en su casa... ¡Se podría haber liado gorda!

Susana Molina Instagram

Special Summer Bolso de playa Cortefiel 39,99 € - 12,99 € COMPRAR Zapatillas de plataforma Bershka 35,99 € - 25,19 € COMPRAR Mascarilla flores Cortefiel 3 x 20 € COMPRAR Sérum vitamina C Florence 19,99 € - 13,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.