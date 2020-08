Adara y Rodri están 'in love' total. Desde que hace unas semanas descubriéramos que la madrileña había encontrado en su antiguo compañero de 'Gran Hermano 17' al sustituto perfecto para Gianmarco, hemos estado ojo avizor para pillar junta a la nueva parejita. Sin embargo, los tortolitos casi no se han dejado ver y parece que han decidido llevar su comienzo con cautela en lugar de mostrar de amor. O así era hasta ahora... Adara Molinero y Rodri Fuertes acaban de protagonizar un cruce de declaraciones de amor en público que, no sólo nos ha hecho suspirar, sino que nos da esperanzas de verlos pronto presumiendo de relación.



“Están las personas que nos cambian la vida, las que nos hacen aprender. Las que borrarías del pasado, las que agarrarías con fuerza para que no se vayan nunca...”, escribía Adara en su perfil de Instagram junto a una enigmática foto en la que se ve una chaqueta colgada de un trozo de metal.

Una reflexión a la que enseguida respondía su chico, ex de Bea Retamal con un mensaje que desvelaba un momento íntimo junto a su nueva novia: “También están las personas que se duermen en un minuto en cuanto se tumban en la cama y apoyan la cabeza 🙄”. Lejos de dejarlo ahí, Adara explicaba a su chico el motivo por el que caía dormida tan rápido: “Es el sonido de tu corazón que me relaja”.

Enseguida, la tierna conversación de Adara y Rodri ha acumulado miles de 'me gusta' y ha motivado cientos de comentarios. Está claro que la pareja tiene tirón y todos hemos celebrado que se 'quieran' públicamente. Desde que, a finales de marzo, se comenzara a rumorear que Rodri Fuertes podría haber sido el causante de la ruptura de la madrileña con Gianmarco, hasta esta demostración de amor, no ha habido muchas opciones de comprobar cómo le va a la nueva pareja. La única foto de los dos juntos la subió él a uno de sus stories durante un viaje de la pareja a Ibiza. Así que, desde aquí, les pedimos que nos regalen más momentazos románticos como este y, de paso, más fotitos juntos.

