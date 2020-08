¿Qué hacía el actor Ray Liotta mirándose el 'pajarito' en plena calle?

Podemos entender un descuido de un famoso. Podemos entender que alguna vez no acierte con su estilismo. Podemos incluso entender que tengan un desliz con alguien cuando pensaban que nadie les fotografiaba... ¿Pero qué es eso de mirarse el pajarito en plena calle, Ray Liotta? El actor parecía estar buscando algo que había perdido, y no sabemos si son algunas monedas, el móvil u otras cosas... aunque si tiene que mirar tan fijamente "ahí" es porque algo no está como debería... Y atención a los otros famosos que os traemos, porque lo del actor de 'Uno de los nuestros' no es el único 'horror' que os traemos esta semana...

Ray Liotta

Agencias

¿Qué crees que está mirando el actor Ray Liotta?



Reese Witherspoon

Agencias

Si Jimmy Fallon quería que Reese Witherspoon se tomara en serio su amenaza en forma de araña, ya podía haberse buscado una de juguete más realista. Eso es quedar mal y lo demás tontería...



Guillermo de Holanda

Agencias

El rey de los Países Bajos no se ha llevado capones en clase de pequeño porque llevaba escolta. Está claro que en el cole se pasaba el día en plan ‘me lo sé, me lo sé’: lo tiene tan interiorizado que es sentarse en un pupitre y...



Keira Knightley

Agencias

Dicen que Keira Knightley es la más dulce y romántica del 'star system'. ¡Uyy, qué buena actriz es! Menuda cara tiene de morirse por comentar con sus amiguis lo que hace por la calle Ray Liotta...



Chloë Sevigny

Agencias

Debe de ser una nueva moda entre actores lo de mirar qué esconde su pantalón. Claro que a lo mejor Chloë Sevigny estaba comprobando cuánto más puede dar de sí ese pantalón a medida que crece su embarazo... Menos mal que ya dio a luz, porque esto estaba ya a punto de reventar.

