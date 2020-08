Con la 'corte' de estilistas y asesores que, habitualmente, tienen a su alrededor no entendemos cómo las famosas coinciden tantas veces luciendo el mismo modelito. Esta semana, hemos buceado por medio mundo para encontrar diferentes celebrities que haya coincidido con el mismo look y hemos encontrado varias. Emily Ratajkowski y Kendall Jenner son dos de las que han lucido el mismo vestido. Las modelos han demostrado que, además de compartir profesión, comparten gustos porque las dos escogieron el mismo modelito de Michael Kors y, sinceramente, les sentaba de miedo. Pero no han sido las únicas en coincidir: Melissa George y Olga Kurylenko o Elsa Hosk y Natasha Poly también lo han hecho. ¿Quieres verlas?

Melissa George y Olga Kurylenko, cuestión de color

Aplaudimos enormemente la elección de las dos actrices con este diseño de Dolce & Gabbana. Perfecto para ocasiones muy especiales, ya que no es fácil moverse con él, ambas lo lucen de forma sensacional. Aunque el color blanco es muy favorecedor, nos quedamos con el negro, elegante y siempre una apuesta segura. Kurylenko optó, además, por combinarlo con una gargantilla corta, pegada al cuello, de la que colgaban corazones en negro y plata, y un clutch plateado con flecos. Y un detalle: las uñas en negro, a juego con el color del vestido.

Elsa Hosk y Natasha Poly sacan su lado más sexy

Este diseño de Balmain, compuesto por un top con flecos y falda mini, es uno de los favoritos de las celebrities de Hollywood para salir de fiesta. Hosk, que protagonizó uno de los desfiles de la marca, lo llevó con sandalias de tiras y un clutch en negro y plata para crear así un look perfectamente coordinado. Natasha, otra belleza, prefirió los complementos más clásicos y apostó por bolso caja y stilettos acharolados, ambos en negro. Si bien es cierto que las dos están guapísimas, nos quedamos con la súpermodelo rusa, que se desmarcó con el cabello recogido.

Emily Ratajkowski y Kendall Jenner, de negro brillante

Michael Kors firma este vestido 'cut out' a la cintura que nos ha conquistado. Se trata de un diseño muy juvenil que requiere tener un cuerpazo para lucirlo, y las dos modelos cumplen con este requisito. Eso sí, a nosotros nos ha gustado más la hermana de Kim Kardashian, que lo llevó sobre la pasarela y estaba guapísima. Los estilistas de la firma eligieron, con mucho acierto, que Kendall rematara el look con chanclas del mismo tono y funcionó. Emily, que se puso este vestido para una fiesta, prefirió un calzado más incómodo: sandalia minimalista y de taconazo.

