Una semana más, ya está aquí nuestro ranking favorito de la semana: el de las peor vestidas de la semana. Hemos buceado en nuestros archivos para buscar los estilismos menos acertados de las famosas y, algunos de ellos, nos han dejado sin palabras. A pesar de tener el dinero y varios asesores y estilistas, estos looks son el claro ejemplo de que las famosas no siempre aciertan. Seguramente nosotras tendríamos mucho mejor gusto para gastar miles de euros al año en ropa y complementos... pero no, el universo ha decidido confabularse en nuestra contra y darle el dinero a quien no sabe gastarlo. Estas celebrities son fiel ejemplo de ello, y es que el dinero está claro que no da ni la elegancia, ni el glamour ni el estilo. Para nosotros, la peor, con nota, es Charlize Theron. ¿Con lo mona que iba esta chica siempre qué le ha pasado?

Phoebe Price, dando la nota

Agencias

Le gusta llamar la atención y camina por las calles de Nueva York como si fuese una top model. Pero no es el caso, ni tiene las medidas ni tampoco el buen gusto. Eso sí, podemos fichar muchas de sus prendas para nuestro próximo disfraz.

Bella Thorne, la más cañera

Agencias

Tiene 22 años, es actriz y cantante de éxito, es lógico que le guste llamar la atención, pero no puede decir que lo hace precisamente con estilo. Top de rejilla, pantalón corto con cuerdas y botas altas, todo eso junto nos ha dolido.

Priyanka Chopra, de señora mayor

Gtres

No nos gusta nada el look que ha elegido para pasear por las calles de Nueva York. Da igual que el vestido de manga corta y estampado marinero sea de St. Johns Knits: no es de su estilo y no le favorece.

Rihanna, al lejano Oeste

Agencias

Lo sentimos, pero por mucho que las prendas denim sean lo más el próximo otoño, no podemos dar por bueno este estilismo de la cantante. Unas veces por defecto y otras por exceso, como en este caso, Rihanna no vive en su talla.

Britney Spears, la mujer de rojo

Agencias

La cantante nunca ha sido muy glamurosa. Aunque el color de este mini vestido, rojo, no le sienta mal, el escote asimétrico y con detalles cut-out es de lo peor. Para colmo, su melena está descuidada y se le nota la marca del bikini.

Charlize Theron y su look rockero desfasado

Agencias

Estamos tan acostumbrados a que la actriz esté entre las mejor vestidas de la alfombra roja, que cuando la vemos así nos llevamos las manos a la cabeza. Y no es tanto por las prendas como por la pérdida de peso: la ropa no puede sentarte bien.

