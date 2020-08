Quien haya seguido un poco la trayectoria de Verdeliss (cuyo nombre real es Estefanía), sabe que la influencer de los 7 hijos y el millón trescientos mil seguidores suele ser todo amabilidad, bondad y sonrisas. Sin embargo, eso no quita para que una sea humana, y que se le acaben cruzando los cables después de que le toque a una las narices... y eso es precisamente lo que ha pasado en Instagram por culpa de la exigencia de uno de sus 'followers', que llegó para pedirle un favor... y acabó poniéndola verde en un momento después de que ésta no pudiera leer su mensaje.

Verdeliss Instagram

Verdeliss Instagram

Entre que Verdeliss tiene casi millón y medio de seguidores y que lleva ella misma sus redes sociales, a veces se le escapan muchos mensajes de seguidores, pero este en concreto lo leyó, y tanto le calentó la cabeza a la ex gran hermana VIP que acabó explotando: su seguidor le pidió, en clave de favor, difundir una iniciativa desde su farmacia para ayudar a mayores afectados por el coronavirus, y al ver que no obtenía respuesta pero Verdeliss publicaba una foto promocional de un sorteo (porque ella también tiene derecho a ganar dinero), su seguidor se moqueó tanto que cargó contra ella, echándole en cara su falta de ética y empatía con la situación actual.

Verdeliss Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Intentando ser todo lo educada que puede, Verdeliss le ha aclarado punto por punto, que ni tiene falta de empatía ni todo lo que hace lo hace por dinero, puesto que ha colaborador con muchas iniciativas de forma gratuita sabiendo que tiene una plataforma de centenares de miles de seguidores: "No voy a permitir que catalogues ni mi ética ni mi moral. No tienes ni idea de lo que he ayudado o dejado de ayudar", le ha soltado a su seguidor, después de hacerle saber que la solidaridad "no se exige", como éste pretendía, porque "proviene de la bondad. Bondad de la que no estás haciendo gala con esa actitud tan altiva y despreciativa". ¡Zasca! Seguro que después de esta contestación de Verdeliss no vuelve ir exigiendo tan gratuitamente...

Verdeliss Instagram

Verdeliss Instagram

Verdeliss Instagram

Special Summer Bolso de playa Cortefiel 39,99 € - 12,99 € COMPRAR Zapatillas de plataforma Bershka 35,99 € - 25,19 € COMPRAR Mascarilla flores Cortefiel 3 x 20 € COMPRAR Sérum vitamina C Florence 19,99 € - 13,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.