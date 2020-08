Tamara Gorro confiesa qué adicción sufre.

La colaboradora ha empezado una nueva vida con su familia en Madrid.

Tamara Gorro es muy activa en sus redes sociales. Y es que la colaboradora de televisión comparte con su 'familia virtual' absolutamente todos los acontecimientos malos y buenos de su vida. Tras empezar una nueva etapa con toda su familia en Madrid después de que su marido dejará el Valencia, Gorro empezó a estudiar arte dramático en la Escuela de Cristina Rota. No obstante, no todo es bueno en la vida de Tamara. La conocida 'youtuber' ha pedido ayuda a sus seguidores para deshacerse de una adicción que le acompaña desde hace mucho tiempo.

“¿Una foto bonita? Todo lo contrario. Creo que para pedir ayuda, primero uno tiene que darse cuenta de que tiene un problema. Hace tres semanas fui consciente del mío. La adicción al tabaco. El deseo de dejarlo ha ido creciendo cada vez más, hasta tal punto de enfadarme conmigo misma, pero ahí sigo con ese cigarro que me da asco”, empezó explicando.

“Y me pregunto muchas veces a lo largo de estos días: ¿Si tanto asco te da, por qué no lo dejas? La respuesta fue la fácil y errónea, “no soy capaz”. Ahora he encontrado la verdadera… miedo. Qué pasará, qué me encontraré, dejaré de ser yo, lo pasaré mal… Sin embargo me he escuchado y sobre todo ayudado, me he recordado que el miedo paraliza y por eso no me dejaba avanzar, me quedaba en el sitio de confort, fumando”, añadió.

La 'influencer' ha querido compartir con todos sus seguidores en Instagram de qué adicción se trata: “Ahora me encuentro en otra etapa, “tomar la decisión de cuándo” y la más importante, “pedir ayuda”. La palabra adicción conlleva muchas consecuencias. El tabaco a la dependencia y muerte. Yo he decidido seguir enganchada a la vida sin depender de nada ni nadie”, confesó.

Tras contar su 'problema', Gorro ha recibido el apoyo de toda su 'familia virtual': “Gracias por la inmensidad de comentarios que estoy recibiendo (por 'stories') ayudándome. Me están sirviendo de mucho. Ya os contaré cuando tome la decisión, porque os aseguro que será más pronto que tarde. ¡Os amo!”, concluyó.

