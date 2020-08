Álvaro Muñoz Escassi comparte una cita muy especial en Marbella

El jinete presume de tipazo durante sus vacaciones

El jinete, Álvaro Muñoz Escassi, está disfrutando de unos días de vacaciones en Marbella. En esta ciudad malagueña se le ha podido ver compartiendo una cita muy pasional donde ha compartido numerosos besos y miradas cómplices. Verano tras verano, Escassi se convierte en noticia debido al cuerpazo bien definido que luce al sol y al gran 'sex appeal' con el que vuelve loc@ a cualquier@. En esta ocasión, no ha sido él el único que ha llamado la atención, y es que su acompañante ha conseguido que muchas miradas se desvíen también hacia ella.

A sus 45 años, el jinete sigue impactando cada año con sus posados en verano. En esta ocasión, aunque un poco más tapado, se le ha podido ver disfrutando de unos días en la playa. Para su cita especial, Escassi ha decidido llevar unos pantalones negros y una camiseta de manga corta blanca que resaltaba su increíble morenazo. Un look que ha completado con unas gafas de aviador que le quedan fenomenal.

Por otro lado, su acompañante ha lucido un vestido de encaje y transparencias blanco. Debajo de él, se podía ver su bikini negro con estampados de hojas. Además, ha llevado un bolso grande negro, un complemento imprescindible para poder guardar todos los accesorios necesarios para poder disfrutar de un día de playa.

Además, los dos completaban este look tan playero llevando la melena al viento y caminando descalzos. ¡Menuda pareja de guapos!

