Lady Gaga habla sobre sus problemas de salud mental

La cantante ha explicado cuál es la medicación que debe tomar

La cantante, Lady Gaga, ha concedido al programa Radio Beats 1 de Apple Music una de sus entrevistas más sinceras. La artista, de 34 años, ha hablado sin tapujos sobre los problemas de salud mental que padece. De hecho, ha reconocido que su tema '911', de su álbum 'Chromatica', habla sobre la olanzapina, el fármaco que toma para tratar su trastorno bipolar y la esquizofrenia. "Sé que tengo problemas mentales y sé que a veces pueden convertirme en un ser humano no-funcional", ha reconocido a la emisora de radio.

La artista ha confesado que debe tomar medicación antipsicótica para intentar controlarse. "No siempre puedo controlar las cosas que hace mi cerebro y tengo que tomar medicamentos para detener el proceso que ocurre", ha aclarado.

Hace ya un tiempo anunció que padecía una serie de problemas de salud mental desde su adolescencia debido a que vivió un suceso muy duro que lo cambió todo. En concreto, la cantante confesó a Oprah Winfrey que, cuando tenía 19 años, fue "violada repetidamente". Un hecho que le creó un gran estrés postraumático.

"Fue una de las peores cosas que me han pasado. No entendía lo que estaba pasando, porque todo mi cuerpo se entumeció. Me disocié completamente. Estaba gritando, y el psiquiatra me calmó y me dio medicamentos para cuando eso suceda". La cantante ha reconocido que con el paso del tiempo ha conseguido controlar todos estos episodios a base de medicamentos que le ayuden a volver a mantener la calma.

