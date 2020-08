Cuando una persona está en las buenas y en las malas, decimos que es un gran amigo, y aunque a muchos no les guste, los amigos también están para decirte tanto lo que te gusta oír como lo que no, y ese principio nos hemos dado cuenta que se basa la amistad de Kiko Hernández y Marta López. Los dos ex grandes hermano y colaboradores de televisión son amigos desde hace años, y siempre han presumido de amistad delante y detrás de las cámaras... pero cuando ahora ella ha tenido una actitud de lo más reprobable, ha sido Kiko el que ha enarbolado la bandera de la responsabilidad ¡y le ha echado la bronca a su amiga delante de toda España!

Mediaset

¿Y qué ha podido hacer Marta que ha hecho estallar al colaborador? Pues ni más ni menos que irse de vacaciones a Torremolinos, salir de fiesta con amigos y amigas (entre quienes, por cierto, se encontraban Makoke o Efrén Reyero, que hace unos días salía en televisión pidiendo responsabilidades al Gobierno como empresario de ocio nocturno) y no poner ni una medida de seguridad higiénica ante el coronavirus... ¡y además subirlo alegremente a las redes sociales! "Me parece de vergüenza que cuando están diciendo que cada vez hay más infectados, que se van a saturar los hospitales… irnos de fiesta a pegar la carita el uno con el otro y luego publicarlo en redes sociales, me parece de no estar en este mundo", les reprochó Kiko desde 'Sálvame'.

Mediaset

Y la bronca no acabó ahí: "Es de no preocuparse por el resto de la gente que está en su casa y tiene miedo, sin mascarillas. No queremos ser ejemplo de nada ni queremos decirle a nadie cómo hacer las cosas pero aquí hay que decir las cosas como son", estalló Kiko antes de que sus compañeros también les dedicaran unas palabras: "Espero que cuando volváis a Mediaset os hagan la prueba, porque habéis estado en todo el foco del contagio. Una de vosotras va a caer", dijo Víctor Sandoval, a lo que Rafa Mora añadió: "Sois unas irresponsables. Os tendrían que prohibir la entrada a Telecinco, porque con gente así no se puede trabajar".

