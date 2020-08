Hay quien dice que los famosos están todos conectados, y es que parece que entre ellos o son familia, o son amigos o, de alguna manera, tienen algo que ver. Ya flipamos, por ejemplo, con la amistad entre Rosalía y Kylie Jenner, por ejemplo, o con la famosa paella que Ana Obregón le cocinó a Spielberg (lo dicho, amistades de otro mundo), y ahora nos hemos dado cuenta de que una de las grandes folklóricas de nuestro país, Marujita Díaz, a pesar de que falleciera en 2015, tiene algo en común con una de las grandes supermodelos de hoy en día: Bella Hadid.

Revisando el Instagram de la top nos hemos dado cuenta de que parecía tener un talento innato al ver uno de sus últimos vídeos colgados en la red social, un talento que tenía la cantante de 'El Morrongo', y no es otro que el de poner los ojos a la virulé mientras los movía a una velocidad abismal. ¿Quién no recuerda a Marujita poniendo los ojos completamente en blanco o haciendo chiribitas con ellos?

Pues ahora resulta que Bella, gracias a un filtro de la aplicación que te cambia el color de los ojos, se ha convertido, no sabemos muy bien por qué, en su digna sucesora. ¡Qué manera de parecer estrábica! Cualquier mortal habría desechado ese vídeo al ver que se le ponía un ojo en Cuenca y el otro en A Coruña... pero estamos hablando de Bella Hadid. ¡Hasta bizca está guapa! Avanza hasta el segundo post y mira cómo lo hace. ¡No tiene desperdicio!

