Después del susto que se llevaron tras sufrir un robo, la periodista ha escogido las playas de Formentera para disfrutar de unos días de relax.

Pero Alexia no ha estado acompañada por Alfonso Merlos sino por un grupo de amigas. ¡Era una escapada de chicas!

Alexia Rivas no se ha separado de Alfonso desde el inolvidable ‘Merlos Place’, el culebrón que nos animó el confinamiento. Quizás sea sólo por eso que, cinco meses después de instalarse en casa del abogado, Alexia Rivas necesitaba unos días de sol y playa alejada de su churri. La periodista eligió Formentera para disfrutar de su 'soltería', mientras Alfonso se escapó a Estepona. Alexia lució un mini bikini de ganchillo ¡que había copiado de la top Alessandra Ambrosio!, y un cuerpazo que desvela muchas horas de gimnasio. Alexia lució un vestido camisero demasiado largo parecido al que lució la brasileña. Como se lo pise, ¡va a comer arena! La periodista lució un tipazo impresionante.

Proyecto misterioso

Agencias

A pesar de estar con sus ‘amiguis’, Alexia se mostró bastante reflexiva durante toda su jornada playera. ¿Estaría pensando ya en su vuelta al curro? Después de dejar su trabajo en ‘Socialité’, la periodista desveló en Instagram que tiene pensado regresar a televisión en septiembre: “Pronto. Amor por el periodismo”, contó misteriosa.

Agencias

Agencias

Habrá que ver si después de verano continúa viviendo en casa de Merlos, al que dedica tiernos mensajes en redes: "Enamórate de alguien que sea tu lugar seguro y tu mayor aventura", escribió hace semanas. ¿Llegarán a Navidad?



Le copia el look a Alessandra Ambrosio

Agencias

Alexia se decantó por un bikini muy parecido que ya lució la modelo Alessandra Ambrosio en Ibiza en 2017. ¡Y lo mejor! La novia de Alfonso Merlos también le copió la idea del vestido camisero blanco con encajes. ¡Qué fuerte!

Amor en Ibiza

Agencias

A principios de julio, la pareja se escapó a Ibiza unos días. Allí se mostraron así de cariñosos y consiguieron callar a toda la gente que no apostaba por su historia de amor. Marta López, la ex novia de Merlos, confesó: “Ahora veo las imágenes y me da vergüencita haber sido su pareja después de todo lo que ha pasado”.

