Sin un átomo de grasa y perfectamente definida. Así de espléndida hemos visto estos días a Estela Grande en las playas de Ibiza. Con un escueto bikini negro y un gorro de paja, la ex de Diego Matamoros no dejaba de sonreír mientras paseaba y disfrutaba del mar junto a sus amigas. Y sí, como no le hace ninguna falta, en estas fotos no hay Photoshop que valga: la chica, a sus 26 años, tiene un cuerpazo digno de un ángel de Victoria's Secret. ¡Ay, como la vean los de la firma de lencería...! Desde luego no hay más que comparar las fotos naturales en la playa con las que ella ha subido posando a Instagram con este mismo bikini: ni rastro de retoques.

Agencias

Estela está claro que quiere olvidarse definitivamente de las últimas polémicas vividas con el clan Matamoros. “Ya me he quitado la mochila de culpa”, contó en el programa ‘Viva la vida’, donde también le deseó lo mejor a Diego y su chica, Carla Barber: “Espero que sean muy felices. Yo también lo soy. De momento no estoy enamorada, estoy muy bien conmigo misma”, añadió después de que se haya rumoreado que podría estar conociendo ahora a un jugador de futbol.

Agencias

Estela lució un estilismo de lo más veraniego con bikini, sombrero y collares en cascada. La joven, además, contó que se había sometido a un tratamiento estético para mejorar sus glúteos: “Me voy a poner el culo en la nuca”, dijo. ¡Estupendo está! ¿Será el mismo que se acaba de hacer su ex, que también se ha retocado el trasero?

