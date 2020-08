Hasta un enclave paradisíaco de la Península de Samaná, en República Dominicana, ha viajado Nagore Robles para reencontrarse con su pareja. Y es que desde hace más de un mes, Sandra Barneda graba allí la segunda y tercera edición de 'La isla de las tentaciones', el reality de Telecinco que regresará el próximo otoño. La primera ha aprovechado sus vacaciones para esta 'escapada' de ensueño con la mejor compañía posible. "Están siendo unos días fantásticos" y "Risas, confidencias, paseos, consejos, besos, más risas… Una maravilla", son algunos de los comentarios con los que la colaboradora de 'MYHYV' ha acompañado sus fotos espectaculares en Instagram.

La catalana tampoco se ha quedado atrás y también ha compartido bonitas imágenes de su aventura en el paraíso. Una particular luna de miel para la pareja después de haber superado una crisis (se separaron el verano pasado) y retomar su relación a principios de año.

Además, este viaje le está sirviendo Nagore Robles para superar el reciente fallecimiento de una de sus mejores amigas.

La presentadora ha tomado el revelo de Mónica Naranjo como presentadora de 'La isla de las tentaciones' y, por ahora, parece encantada. "Así terminé el primer día de grabación. Empapada! pero Feliz! Gran equipo, perfectos compañeros para esta maravillosa aventura", escribió junto a esta foto, que su chica no dudó en comentar: "Preciosa! Me encanta! Qué salvaje".

Tan enamoradas están que ambas no dudan en compartir románticas imágenes de sus vacaciones pasadas. Pero todo lo bonito se acaba y Nagore ha tenido que regresar a España no sin antes dedicarle un tierno mensaje a su pareja.

Además de las románticas vacaciones de Nagore Robles y Sandra Barneda en 'el paraíso', te traemos otras noticias de lo más jugosas, como la escapada playera de Alexia Rivas sin Alfonso Merlos y el nuevo posado en bikini de Anabel Pantoja presumiendo de curvas. ¡Entre otras noticias más!

