Cuando debutó en televisión, allá por 2011, Anabel era una chica bastante apocada, un personaje secundario del clan Pantoja. Nueve años después, la sevillana se ha convertido en la auténtica joya de la familia. Casi es la nueva gallina de los huevos de oro, y es que las cifras que maneja son impresionantes. Anabel tiene 1.200.000 adeptos en Instagram, y lo más importante: su popularidad crece a un ritmo de 9.800 seguidores a la semana. Así que sí: cuando hablamos de que se ha convertido en la más poderosa de la familia, cuando todo se mide ya en 'followers', lo decimos con datos, mientras que Isabel cuenta con 340.000 seguidores; Isa con 556.000 e Irene con 528.000.

¿Cuál es el secreto de su éxito? Anabel ha conseguido ganarse a la gente con su naturalidad. Ella se vende como una mujer terrenal, con sus luces y sus sombras, que no tiene reparos en desvelar que paga su ansiedad con la comida o que lucha cada día contra sus inseguridades. Y todo ello regado con muchísimo sentido del humor. Durante el confinamiento, las clases de gimnasia que impartió desde su casa de Canarias fueron lo mejor de ‘Sálvame’. También aprendió a cocinar, se apuntó a clases de inglés e imitó las fotos más icónicas de Kim Kardashian. Anabel no vende lo que no es y eso, en una época donde estamos superadas con tanto postureo, es de agradecer.

María Patiño aseguró que la sobrina de Isabel se embolsa unos 20.000 euros al mes gracias a la agencia de comunicación que gestiona su publicidad en Instagram, un dato que la sevillana negó con la boca pequeña: “Ojalá”, dijo. Pero lo cierto es que Anabel lleva tres años lanzando con éxito su colección de bañadores y joyas. “Si la gente me contrata es porque le funciona, no me van a pagar por nada”, sentenció en su programa. Pues también es verdad...

¡Sin complejos!

La vida le sonríe y se nota. Hace tan sólo unos días, la sobrina de la tonadillera se animó a posar con un escueto bikini para dar una lección de ‘body positive’. La imagen iba acompañada de toda una declaración de intenciones. “Hace una par de años creo que jamás me hubiera puesto este tipo de bikini, que por cierto me encanta. Me veía ridícula, gorda, pensaba que me iba a mirar todo el mundo y mira lo que te da el pasar de la gente, el estar segura de ti, y sobre todo verte buenorra”, escribió. ¡Olé por ella! Si las Kardashian pueden presumir de curvas, ¿por qué no nuestra Anabel?

