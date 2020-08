La pareja se convertirá en padres de familia numerosa.

John Legend lo ha querido anunciar a través de su último videoclip.

Chrissy Teigen y John Legend han hecho enloquecer a sus fans con el nuevo videoclip que ha lanzado el artista. En 'Wild'- nombre del nuevo tema del cantante- él y su mujer son los protagonistas de un romántico videoclip rodado en la playa en el que también aparecen sus dos hijos, Luna, de cuatro años, y Miles, de dos. Sin embargo, el mejor momento llega después de unas imágenes de la familia al completo dando un paseo por la playa, pues en ese momento John Legend acaria la tripita de su mujer Chrissy Teigen, embarazada de su tercer hijo. Una original manera que han tenido el cantante y actor junto a su mujer de anunciar que pronto se sumará un nuevo miembro a su familia.

Y por si aún quedaba alguna duda de que el matrimonio se va a convertir en familia numerosa, la modelo ha compartido en su cuenta personal de Instagram un 'storie' en el que aparece luciendo su incipiente tripita de embarazada. "Mira este tercer bebé", comenta la modelo mientras posa su mano sobre una abultada tripita. Un embarazo imposible ya de disimular y menos con prendas tan ajustadas como los leggins.

Chrissy Teigen y John Legend comenzaron su relación muy jóvenes y tras cuatro años de noviazgo, en el año 2011 se comprometieron. Finalmente la modelo y el cantante pasaban por el altar el 14 de septiembre de 2013 en una íntima y romántica ceremonia que tuvo lugar en Lago di Como, Italia.

Tras muchos intentos de cumplir su sueño de ser padres, la pareja acudía a la fecundación in vitro para convertirse en padres por primera vez.

