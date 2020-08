"Hoy quise ser estrella y me estrellé", así ha resumido la propia Anabel Pantoja su actuación en las 'Verbenas de Sálvame', un espacio con el que el programa quiere revivir las tan amadas verbenas de pueblo de las que este año, dada la pandemia del coronavirus, no estamos pudiendo disfrutar. Cada colaborador interpreta un gran tema propio de las mejores versiones de orquesta y a la sobrina de la tonadillera no le ha tocado un tema de su tía, la gran Isabel Pantoja, si no algo muy diferente... Anabel Pantoja ha tenido que interpretar 'Mambo nº5', de Lou Bega. Y claro, prepararse para tal reto no ha sido nada fácil y es que Anabel no tiene ni papa de inglés. Para ayudar un poquito a que la canción sonara, al menos, parecida, 'Sálvame' le ha puesto una profesora nativa de inglés… pero no había manera. La colaboradora le pedía a su profesora: “paciencing” y “comprending” porque ella “no english”, pero ni con esas. Sarah, su profe particular, acabó agotada y sin ningún tipo de "paciencing".



“¿Me puedo negar a hacer esta canción?”, pedía la colaboradora. "Lo que queríais eran las risas viéndome cantar en inglés, pues no voy a ganar, me parece super fuerte, esto es una mierda". Y para colmo, ese no era el único problema, a la letra en inglés ha tenido que sumarle la coreografía. Sin embargo, pese a los baches en el camino, consiguió sacar la canción adelante.

Y en puntuaciones no estuvo tan mal... Sus compañeros le dieron 43 puntos, la misma puntuación que le dieron a Alonso Caparrós, el primero en estrenarse en la verbena… y la audiencia ¡un 10!

