El artista colombiano ha querido contar su experiencia con el coronavirus tras haber contraído el virus.

J Balvin ha querido recalcar que el coronavirus y es una enfermedad muy grave.

El arista colombiano J Balvin se suma a la gran lista de artistas que ha vivido en sus propias carnes las consecuencias del coronavirus. El famosísimo cantante ha querido contar su experiencia con el COVID-19 en la entrega de los Premios Juventud. J Balvin anunció que se está recuperando del Covid-19, una enfermedad que le “ha dado muy duro” y por la que envió un mensaje de alerta a los que dudan de la veracidad del virus. J Balvin ha querido concienciar con su experiencia a los jóvenes que él ha pasado por esta enfermedad y que no es ninguna broma. "A veces uno piensa que no le va a tocar, pero me tocó y lo hizo bien duro", confiesa el colombiano.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Desde su casa de Medellín (Colombia), el artista ha grabado un vídeo en el que cuenta que ha pasado por “días difíciles” y “muy complicados”. J Balvin quiso subrayar que la pandemia “no es un chiste, ni cuentos mediáticos” e hizo un llamado a que los jóvenes-y no tan jóvenes- para que se cuiden del coronavirus, pues es una enfermedad muy grave.

"El virus existe y es muy peligroso, así que cuídense", finalizaba J Balvin su valioso mensaje que seguro que ayuda a más de uno a tomar conciencia de lo duro que puede ser pasar por el coronavirus y así tomar las medidas de protección oportunas para no contagiarse del virus.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además lo hizo en su discurso por haber ganado el premio al vídeo musical del año por su canción “Rojo”, que cuenta la dolorosa historia de un hombre que muere en un accidente automovilístico, causado por enviar un mensaje de texto mientras se dirigía al hospital para presenciar el nacimiento de su hija. También un claro mensaje para que no se use el teléfono móvil mientras se conduce.

Special Summer Bolso de playa Cortefiel 39,99 € - 12,99 € COMPRAR Zapatillas de plataforma Bershka 35,99 € - 25,19 € COMPRAR Mascarilla flores Cortefiel 3 x 20 € COMPRAR Sérum vitamina C Florence 19,99 € - 13,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.