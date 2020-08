Noemí ya graba la nueva entrega de 'Gipsy Kings', en la que participarán sus nuevas amigas, Estela Grande y Alba Carrillo.

En una de sus últimas conexiones con sus seguidores de Instagram, Noemí Salazar ha confesado no tener uno de sus mejores días, y la causa no era otra que tenía un día de fuerte migraña. Pero eso no ha sido todo, puestos a confesar, le ha dado por contar una extraña manía que tiene y ha revolucionado a sus seguidores. A través de sus stories, la estrella de los ‘Gipsy Kings’ y ex concursante de 'GH VIP', ha asegurado que “tengo una manía o no sé qué desde hace años. Me pellizco los brazos. Me saco cachos yo sola. Todo esto me lo he hecho yo pellizcándome”, ha desvelado mientras enseñaba sus brazos. “Lo hago desde que soy una niña, me pellizco los brazos”, aseguraba mientras mostraba las heridas que se hace en algunas ocasiones.

Pero si algo le ha sorprendido es que son muchos los seguidores que le han confesado que les pasa lo mismo, aunque a la mayor parte de ellos, les ocurre con la cara. Y hemos investigado y sí, existe y tiene nombre: Se llama dermatilomanía ( consiste en pellizcarse compulsivamente la piel) y forma parte del grupo de los denominados trastornos obsesivo-compulsivos y afecta aproximadamente a del 1 al 5% de los adultos.

Así que Noemí, tranquila, no estás sola, aunque seguro que sería mejor que buscases ayuda para parar de hacer eso... ¡Qué te vas a dejar los brazos hechos un cristo!

De momento lo lleva bien, eso y su vida personal y profesional. A Noemí le está yendo todo viento en popa y pese a la crisis consigue sacar a flote sus negocios.

