Así es la espectacular mansión de JLo y Álex Rodríguez

Jennifer López y Alex Rodríguez ponen a la venta una espectacular casa a pie de playa en Malibú.

Jennifer López y Álex Rodríguez han puesto a la venta la fabulosa casa que tenían en propiedad solo dos años después de comprarla. Está en primera línea de playa en la costa de Malibú, la playa más famosa de Los Ángeles, y se vende por 8 millones de dólares, unos 6,8 millones de euros al cambio actual. ¿Quién iba a vender un casoplón así? ¿Cuál es el motivo de la venta? ¡Pues que se han comprado una impresionante mansión! La nueva casa, o inversión, porque no sabemos si vivirán allí o en alguna de las otras propiedades que tienen, cuenta con más de 3.700 metros cuadrados repartidos en 10 dormitorios, 12 baños y un enorme jardín con una piscina infinita que da a parar a una zona de playa privada que cuenta con su propio muelle.

gtres

'TMZ' cuenta que la casa tiene su propio ascensor en el interior, una vinoteca, una espectacular biblioteca y una cocina profesional de estilo industrial. La mansión cuenta con un jacuzzi, una fuente, una cabaña al aire libre, un bar con un área de relax y una casa de invitados con dos dormitorios, dos baños, dos salas y un lavadero. Sin duda, una espectacular mansión en Star Island, Miami, una zona en la que solo viven estrellas y grandes magnates...

gtres

Entre sus muchas propiedades, Jennifer López y Álex Rodríguez tienen una casa en Los Hamptons, en Florida, otra en Bel Air y otra en un distrito de San Fernando Valley de Los Ángeles. Según parece, además, la pareja ha estado buscando inversores en los últimos meses para comprar al equipo de béisbol New York Mets.

Special Summer Bolso de playa Cortefiel 39,99 € - 12,99 € COMPRAR Zapatillas de plataforma Bershka 35,99 € - 25,19 € COMPRAR Mascarilla flores Cortefiel 3 x 20 € COMPRAR Sérum vitamina C Florence 19,99 € - 13,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.