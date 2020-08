El estilista se ofendió con un comentario de la presentadora sobre su amiga Bibiana Fernández.

Nuria calificó como "choni" la época en la que Bibiana estuvo con Asdrúbal.

Pelayo Díaz ha entrado en directo este sábado en 'Socialité' para disculparse con Nuria Marín. Durante la emisión del último programa de 'Hormigas blancas' dedicado a Bibiana Fernández, el colaborador y estilista Pelayo Díaz llamó 'choni' a Nuria Marín tras un comentario de la presentadora sobre Bibiana. "Me parece un sacrilegio que Nuria Marín llame a Bibiana choni con el mono que lleva", comentaba el estilista sobre la presentadora. Pelayo, íntimo amigo de la protagonista del programa, reaccionó de esta manera para defender a su Bibi, provocando que hasta Carlota Corredera saliera en defensa de Nuria.

Todo ocurrió cuando, durante la emisión de las imágenes sobre los estilismos de Bibiana, Nuria Marín aseguró que la época en la que la actriz estuvo con Asdrúbal fue su época más 'choni'. Unas palabras que no hicieron gracia a su amigo, menos viendo el look que llevaba la propia presentadora durante la emisión del programa.

En aquel momento, Nuria Marín no contestó porque ya había terminado su sección. Sin embargo, este sábado en 'Socialité', la presentadora ha asegurado que cuando se fueron a publicidad Pelayo se acercó hasta ella para disculparse por su comentario: "Salimos de plató tan pichis, todo bien".

Nuria ha explicado que el mono que llevaba puesto se lo compró hace años y es de una conocida firma, motivo por el cual piensa ponérselo mucho más porque "tiene que amortizarlo".

Sin embargo, Pelayo ha querido intervenir en directo para disculparse con ella públicamente: "Te llamo porque hice un comentario fuera de lugar y quería pedirte disculpas delante de todo el mundo. No quiero que la gente crea que pienso que seas una choni o que me caes mal. Aunque no lo parezca, debajo de todas estas capas de ropa, maquillaje y tupé yo también tengo mi corazoncito y no quiero que nadie sufra por un comentario mío".

Nuria ha aceptado encantada las disculpas del estilista y ha asegurado que no le ha dado mayor importancia: "Cuando ocurrió ni siquiera lo escuché, me enteré por las redes sociales, es una tontería, no tiene importancia".

