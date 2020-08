Miley Cyrus ha desvelado que no tiene, de momento, intención de tener hijos , pero sí le gustaría adoptar: "Solo mirando nuestro cambio climático y nuestra agua y nuestra comida, siento que me gustaría tener a alguien que está en la tierra. Amo la adopción y creo que eso es realmente asombroso ".

“Sí, ha sido una noche larga y el espejo me dice que me vaya a casa, pero ha pasado mucho tiempo desde que me sentí tan bien sola. Pasaron muchos años con mis manos atadas a tus cuerdas, por siempre y para siempre, no más”, así de fuerte empieza el nuevo temón de Miley Cyrus (Midnight sky) y lo que le sigue no se queda atrás, así que agarraos fuerte porque la que era una niñita buena en Hannah Montana ha vuelto cargada de rabia y pullitas para sus ex novios. Acaba de saltar la noticia de que ha puesto fin a su relación con Cody Simpson, con quien parecía recuperar la ilusión tras su fallido matrimonio con Liam Hemsworth, y ahora lanza el mensaje de que quiere estar sola solísima.

“Nací para correr, no le pertenezco a nadie. No necesito ser amado por ti", declara en su canción. ¿Indirecta para Liam? ¿Para Cody? Sea como sea, ahora quiere estar sola, y punto.

Además, en una entrevista para Sirius XM, ha revelado que no quiere formar una familia y que de hacerlo, probablemente optaría por la adopción: “En realidad no, nunca me importó. Estoy segura de que mis fans van a animarme si digo ‘Oh, quiero tener hijos’ pero eso no lo haré, soy una mujer de 27 años que tengo una idea un poco más realista de lo que quiero. Esa nunca ha sido mi prioridad. De hecho, creo que de alguna manera, solo mirando nuestro cambio climático y nuestra agua y nuestra comida, siento que me gustaría tener a alguien que está en la tierra. Amo la adopción y creo que eso es realmente asombroso".



Ella misma ha hecho un vídeo explicando y confirmando su ruptura con Cody.

MILEY CYRUS (@MileyCyrus) REVELA POR QUÉ TERMINÓ CON CODY SIMPSON (@CodySimpson)



En medio del estreno de su canción “Midnight Sky”, la cantante realizó una transmisión en vivo para aclarar todo sobre su ruptura.



Confirmando la noticia, y explicando el por qué de su decisión. pic.twitter.com/wHbzPIMBdD — TuMedio (@TuMedio) August 15, 2020

