El colaborador se encuentra preparado para afrontar su primer año de universidad tras haber aprobado el acceso.

Rafa Mora está más enamorado que nunca de su chica de la que presume de amor en sus vacaciones familiares.

Rafa Mora está viviendo uno de los mejores veranos de su vida a pesar de las circunstancias sanitarias. El colaborador de 'Sálvame' ha comenzado el verano con buen pie tras aprobar la prueba de acceso a la universidad y estar más cerca que nunca de cumplir su sueño: ingresar a una universidad para estudiar Periodismo. También su carrera como colaborador de televisión va viento en popa. Hace tan sólo unas semanas conseguía las primeras declaraciones de Ana Soria, pareja de Enrique Ponce, ganando así el beneplácito de sus compañeros que lo han felicitado mucho por este logro.

Ahora, Rafa Mora está disfrutando de su merecido descanso estival. El colaborador de televisión se ha trasladado a Ibiza junto a su familia y su pareja, Macarena Gómez. Unas vacaciones que están aprovechando al máximo con paseos en alta mar a bordo de lujosas embarcaciones y también en una villa con todas las comodidades situada muy cerca del aeropuerto y con impresionantes vistas al mar.

Desde ahí, el colaborador de televisión ha compartido diversas imágenes de sus vacaciones familiares. También mostrando su escultural cuerpo o presumiendo de su amor junto a Macarena, su chica.

Precisamente junto a la concursante de 'La casa fuerte' el valenciano ha compartido una imagen de postal en una de las paradisíacas playas de Formentera que nadie tiene que envidiar al Caribe. "No hay parejas felices, hay personas felices que forman pareja. #love #ibiza", escribe Rafa junto a una imagen con su futura mujer.

