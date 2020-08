Un año más, la top británica, a quien ya vimos en bañador el pasado diciembre en Miami, ha escogido la isla de Ibiza para disfrutar de unos días de sol y playa.

la top británica, a quien ya vimos en bañador el pasado diciembre en Miami, Junto a ella, su hija Lila Grace, de 17 años, que ha heredado la belleza y el cuerpazo de su madre.

Kate Moss, de 46 años, no perdona su escapada ibicenca ni en época de pandemia. ¿Os acordáis de cuando quemaba la isla junto a Pete Doherty? Menos mal que ahora sus planes son mucho más 'tranquis' que los que compartía, en su tiempos mozos, con el cantante. En esta ocasión, la británica se escapó a la playa junto a su novio, el fotógrafo Nikolai von Bismarck (sobrino también de nuestra querida Gunilla), y de su hija, Lila Grace. La niña de Kate, que ya tiene 17 años, es un clon de su madre. Normal que trabaje como modelo en la agencia que creó la top hace ya algunos años.

Agencias

Agencias

En las playas de Ibiza, madre e hija, además de cuerpazo, han demostrado tener muy buena relación, después de que Moss dejara atrás sus años más salvajes: "Me cuido, soy una buena chica y cada vez fumo menos. Me voy a la cama a las 23, veo Netflix y manejo el estrés con yoga", explicó en la edición británica de la revista 'Elle'.

Agencias

Lila llevaba en la pierna un apósito, quizá para proteger un lunar o tatto del sol, y en el brazo un disco que sirve a los diabéticos para controlar los niveles de azúcar en sangre.

Agencias

Nikolai y Kate llevan juntos cinco años, con varias rupturas entre medias. Él es trece años más joven pero, en Ibiza, han demostrado que el amor no tiene edad y han presumido de buena sintonía. En la arena, Kate Moss ha demostrado que, a los 46, sigue divina. La británica sigue siendo una de las modelos más importantes, además de tener su propia agencia.

