La actriz y cantante, a quien hemos visto tomar el sol en ropa interior, disfruta de unas vacaciones en uno de sus destinos favoritos: Ibiza.

disfruta de unas vacaciones en uno de sus destinos favoritos: Ibiza. Rita, acompañada de todo un séquito de amigos, disfrutó de un día de playa y juegos acuáticos.



Allá donde aparece, Rita Ora no deja a nadie indiferente. Y este verano ha vuelto a ser el centro de atención presumiendo de body durante sus vacaciones en España. La cantante y actriz británica, de 28 años, ha paseado su 'body' de Ibiza a Formentera junto a la 'troupe' de amigos con los que llegó a Baleares, entre los que no vimos a su novio, el director de cine Romain Gavras, que parece que no la acompaña este verano.

No es la primera vez que la cantante viaja a Ibiza, y este año ha repetido destino pese a los consejos de su gobierno, que no recomendaba viajar a España y que obliga a los británicos que hayan estado en nuestro país a guardar una cuarentena de 14 días.

La cantante y actriz británica llegó a la playa rodeada de una corte de amigos que parecían guardaespaldas. Ante de subirse a la moto de agua para 'surcar' las aguas mediterráneas, Rita paseó palmito con su 'séquito'. Por arriba, muy conjuntada para la playa, pero las sandalias de peluche con perlitas de Miu Miu (850 euros la broma...) para la arena no parece el calzado más indicado.

Con su panda disfrutó de la isla, presumió de sus sanas curvas en un paseo en moto acuática y luego se dispuso a seguir navegando en su yate, pero un técnico tuvo que arreglar antes un pequeño problemilla. ¡Seguro que al pobre le costaba concentrarse con ese bombón tomando el sol con ese minibikini dorado!

