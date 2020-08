Dicen que nunca es tarde para probar cosas nuevas, y a pesar de que Laura Matamoros ya tiene una carrera consolidada como influencer y un hijo (aunque se rumoreó que podía estar esperando el segundo) y podría vivir tranquilita, ha decidido que lo suyo no es quedarse estancada... ¡y se ha metido a actriz! La hija de Kiko Matamoros ha protagonizado un videoclip de la mano del cantante de reggaetón Yago Roche para su último single, 'Abusadora', y además como protagonista del mismo, y cuando lo hemos visto lo cierto es que no nos ha parecido nada mal cómo lo ha hecho, aunque lo dejamos a vuestro criterio. ¿Qué os parece?

Laura, por su parte, está super feliz, y así lo contaba ella misma en sus Stories de Instagram: "No me podía callar más. Es un proyectazo. Estoy contentísima, aunque me muero de la vergüenza, la verdad, porque es algo súper nuevo para mí", decía entre emocionada y nerviosa por las críticas, ya que es su primera colaboración como actriz, aunque conociendo a sus fans ¡seguro que halagos no le van a faltar!

De momento, los aplausos que ya ha recibido son los de sus familiares y amigos: ya han compartido su parecer su hermano, Diego Matamoros, y su cuñada, Carla Barber, que están casi o más emocionados que ella, además de su amiga Marta Castro, su primo, Carlo Constanzia o la también influencer Azahara. ¡Menudo recibimiento para ser su primer trabajo! ¿Se animará a seguir por el camino de la interpretación?

