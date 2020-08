Podríamos estar hablando de la rapera Cardi B, que antes de ser cantante fue bailarina en un show de striptease, pero quien nos ha llamado la atención estos días es ni más ni menos que Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores. Aunque su papel como stripper no pasó de la ficción en la serie 'Toy Boy', el actor y modelo ha decidido ampliar sus horizontes artísticos y lanzar un nuevo single. El joven, de 26 años, ya lanzó algunas canciones en pleno confinamiento, incluso sacó un tema de rap de apoyo al movimiento 'Black Lives Matter', pero sin duda ahora, ya fuera de la cuarentena, ha vuelto con más fuerza con 'XXX'.

El tema, sin duda, no tiene desperdicio. Enmarcado en el estilo 'dembow', similar al reggaetón, cuenta con frases tan "sugerentes " (aunque de sugerentes no tienen nada, pues son bastante directas) como "Ella quiere que la apriete mientras mueve ese filete" o "A ese culo yo le rezo". Vamos, una ristra de poesía de estilo contemporáneo sólo digna del reggaetón. Y si bien el gusto por las letras lo dejamos al criterio de cada uno, el ritmo tenemos que reconocer ¡que es de lo más pegadizo!

No nos queremos imaginar la cara de la mismísima Mar Flores al escuchar a su hijo decir que le reza al trasero de una joven que se mueve "bien duro hasta la madrugada", pero seguro que la modelo está feliz de que su hijo tenga proyectos que le mantengan ocupado (e independizado). Y a vosotros, ¿qué os parece el tema de Carlo?

