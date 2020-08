Aunque Violeta Mangriñán siempre ha dicho que las críticas por un oído le entran y por el otro le salen, lo cierto es que leerlas a diario en forma de comentarios en tus redes sociales no debe de ser nada fácil ni cómodo para el autoestima. La ex superviviente sabe que los 'haters' viven sólo por y para criticar, pero esta vez Violeta, en lugar de cargar contra ellos, se ha sentado ¡y les ha cantado las cuarenta con pruebas! Muchos de ellos la llaman "polioperada" y le insultan diciéndole que el día de mañana la van a tener que reciclar en el contenedor de los plásticos pero, para que vean que no tienen razón, ha revelado TODOS los retoques estéticos que se ha hecho sin tabúes (que no son los mismos que los que le gustaría hacerse).

Mediaset

"La gente que más habla suele ser la más acomplejada, y como hay veces que no todo es como parece o como uno se imagina, pues se van a tener que comer que hay gente más guapa y gente menos guapa. Y punto", señalaba en su último capítulo para MTMad antes de añadir: "A mí me han llegado a sacar fotos de cuando tenía 12 años para compararme con ahora. Señores: la gente crece, y con los años sufre una metamorfosis, madura, y los rasgos cambian", afirmaba para meterse de lleno en confirmar con desmentir las creencias de sus seguidores.

"Cirugías, de entrar en un quirófano, me he hecho una. Me operé en septiembre de 2017 del pecho", ha contado. "¿Pómulos y rinoplastia? Error. Mi nariz es así desde que nací. Tampoco me he pinchado ácido hialurónico. Y pómulos juro por mi madre y por mi hermana que no me he puesto en mi vida".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Sin tapujos, Violeta ha desmentido haberse rellenado el culo, pero sí ha confirmado que se hizo un retoque: "No me he puesto nada para aumentarlo. Lo único que nos pinchábamos Oriana y yo, y me lo hice antes de irme ‘Supervivientes’, es silicio, que no es para aumentar, sino para que el músculo se quede más duro, además de tener que combinarlo luego con radiofrecuencia. Dura 3 meses, y luego desaparece". ¿Y en cuanto a la mandíbula, que si la vimos pincharse bótox? "Aumento de mandíbula no me he hecho, ni tampoco me lo haría. Es un retoque que no me gusta porque creo que es bastante masculino, aunque tengo incluso amigas mías que se lo han hecho, pero yo no me atrevo. Lo único que me he hecho en la mandíbula ha sido, y por salud, pincharme bótox en el músculo masetero, para no despertarme con la férula de descarga llena de sangre", ha contado, recordando que ya contó en su día que sufría de bruxismo.

"Papada: en la puñetera vida me he quitado nada de la papada. Y las marcas del acné. Eso es simplemente un láser para eliminarlas y mejorar la piel. Para que quede claro ya, los únicos retoques que me he hecho en la cara ha sido una bichectomía para afinar la cara y me he inyectado ácido hialurónico en los labios. Fin", sentenciaba.

TOP ventas de la semana Aceite de ricino Amazon 16,99 € - 13,98 € Limpiador de poros Amazon 39,99 € - 21,99 € Organizador de maquillaje Amazon 29,99 € - 20,99 € Sérum vitamina C Amazon 19,99 € - 13,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.