Este verano decidió quedarse en casa por eso de tener “un punto de prudencia”. Debido a la COVID-19, tuvo que cancelar la gira de lanzamiento de ‘20 años de amor’, el recopilatorio de sus grandes éxitos por sus 20 años de carrera. Ya ha empezado a retomar proyectos y, además de algún concierto este agosto, tiene preparado su “sueño”: una gira que la llevará a finales de año a Argentina y Chile.

Acabas de lanzar nuevo single, ‘De piedra’...

Es una balada que pertenece al álbum '20 años de amor', el recopilatorio de mis éxitos. A finales de año saldrán dos temas nuevos, una balada y un bolero.

Veinte años de carrera, ¿qué le dirías a esa Tamara que empezaba?

Dos cosas. La primera: no pierdas nunca ni la sencillez ni la humildad. La segunda: corre y espabila, que eres muy ingenua. Podría haber cambiado, pero sigo siendo humilde. Podría haber perdido espontaneidad, o tener miedo a abrirme a personas porque me han hecho daño en el pasado, y no. No he perdido la ilusión, la sonrisa ni la positividad. Soy lo que ves. No hay más.

¿Sigues siendo ingenua?

Mucho, en eso no he cambiado y no voy a cambiar ya con 36 años. Mi filosofía es que lo que no me gusta que me hagan, no se lo hago a nadie.

¿Cómo habéis vivido las semanas de confinamiento por la COVID-19?

Los peques, fastidiados por no ir al colegio, pero yo bien porque soy muy casera. He cocinado el doble, he hecho vídeos de maquillaje... También soy muy de series y películas. El cine español me encanta.

¿Te gustaría probar como actriz?

Me encantaría. Actriz de telenovela, ¡y quiero ser la mala guapa! Antes no lo contemplaba, porque siempre he sido tímida, pero ahora sí.

Hemos aprendido mucho durante el confinamiento, ¿no?

No sé, ojalá todos hubiéramos aprendido, el mundo estaría mucho mejor. Creo que hemos sido más personas. Éramos como robots y ahora hemos visto que hay que vivir el momento. Yo no pierdo un segundo ni un minuto de vivir.

No te gustan las medias tintas, vaya.

No. Yo estoy, o no estoy. Siempre he vivido intensamente, en lo sentimental y en lo profesional. La vida son dos días.

Pero para vivir intensamente hay que ser valiente.

¡Es que yo para eso me paso! (ríe). ¿Sabes que me gusta mucho la aromaterapia? Pues a veces me tengo que tirar aceites para frenar la valentía. Peco de demasiado valiente, pero me gusta ser así. A mí, de la vida, no me da miedo nada. Lo único, los hijos. Me encanta tirarme a la piscina.

¿Y te ha ido mal lanzarte?

Me da igual. Cuando he sentido que tenía que tirarme a la piscina, lo he hecho. Algunas veces la piscina estaba llenísima; otras, a medias; y otras, vacía y te metes el trompazo. Pero la vida es así y está bien.

Durante el confinamiento tu marido, Dani, y tú celebrasteis 15 años de casados, ¿qué balance haces?

Maravilloso. Como pareja, hemos crecido juntos y hemos tenido la paciencia de irnos conociendo cada vez más. Somos dos piezas que se complementan para que el engranaje funcione. Lo bonito es el apoyo mutuo que nos damos. Si estoy baja de ánimos, Dani está ahí, respaldándome. No es que sea sólo el amor de mi vida: es mi compañero de vida, que es más importante. Esa persona con la que puedes contar, con quien puedes llorar... Con un gesto o una mirada, ya sabe cómo estoy.

Tenéis cuatro hijos maravillosos...

Es que sin ellos no tendría mucho sentido que Dani y yo hubiéramos estado juntos. Nos parecemos mucho, pero vivimos en mundos distintos. Él tiene un trabajo más estable, yo tengo que viajar mucho... El luchar juntos por algo... es por nuestros hijos. Es otro concepto de ver la vida.

Se te ve una mujer muy reflexiva...

Pues sí, me encanta reflexionar sobre lo que me ocurre. Por las noches hago meditación diez minutos. Soy muy equilibrada. Y el epicentro de todo es mi casa.

