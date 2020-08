Adara y Rodri disfrutan de una escapada muy romántica a Grecia.

Los tortolitos han disfrutado de la habitación que tenía piscina privada y han probado los postres típicos griegos.

Tras muchas idas y venidas, parece que Adara Molinero ha encontrado, por fin, a su media naranja. Y es que, después de las rupturas con Hugo Sierra y Gianmarco Onestini, la joven está disfrutando de unos meses muy intensos con su nueva pareja, Rodri Fuertes, que fue compañero de la ex azafata de vuelo en 'GH 17'. A pesar de que han intentado llevar su romance en la intimidad, poco a poco los tortolitos se dejan ver con más frecuencia juntos en sus respectivas redes sociales. Eso sí, no lo hacen en Madrid. La pareja está disfrutando de un verano de ensueño. Si a principios de julio nos sorprendían con su primer viaje como novias a Ibiza, ahora Rodri y Adara han optado por Grecia para afrontar el final del verano con una sonrisa.

La pareja es muy activa en redes sociales. De hecho, gracias a ellas, hemos sido testigos del pedazo de viaje que se están marcando. La pareja aterrizó en Creta donde seguro que aprovechan para ver sus históricas calles y desprenderse un poco del estrés madrileño.

A primera hora de la mañana, Adara y Rodri nos sorprendían cogiendo un avión dirección a Atenas para, posteriormente, coger un segundo vuelo que les llevaría a la ciudad de Creta. Un viaje maravilloso que seguro que no olvidan en mucho tiempo. Seguro que esta escapada romántica a las islas griegas les sirve para afianzar una relación que va muy bien encaminada.

Durante su primer día de estancia en el 'paraíso', los tortolitos han disfrutado de la habitación que tenía piscina privada y han probado los postres típicos griegos. Además, han bebido y comido todo y más. Vamos, una escapada muy, muy romántica.

