Marta López y Efrén Reyero comienzan un romance juntos tras 12 años como amigos.

El amor del ex tronista y futbolista por la colaboradora ya ha sido cuestionado...

Tras el fracaso amoroso que supuso para Marta López el famoso 'Merlos Place' en el que su antigua pareja, Alfonso Merlos, le fue infiel con Alexia Rivas, la colaboradora ha vuelto a confiar en el amor. Y lo ha hecho con un viejo amigo, no solo suyo, sino también con un viejo amigo de la audiencia: el malagueño Efrén Reyero que se hizo muy famoso en 2008 gracias a su exitoso paso como tronista en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Tras pasar juntos un romántico fin de semana, Marta López y Efrén Reyero se han metido juntos en la cama de 'Sálvame' para someterse a un test de compatibilidad.

Telecinco

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y gracias a las preguntas del test, que por cierto han superado al 90%, hemos descubierto un montón de detalles de esta nueva pareja del verano, una incipiente relación que, hasta ahora, él calificaba en sus redes sociales como 'amoristad'. Sin embargo, ahora la balanza se inclina más hacia el amor y los ojitos de Marta hacia su 'cariño' (como ya lo llama) dejan claro que ella está 'in love' con el malagueño.

Telecinco

Llevan doce años como amigos pero, concretamente, desde el pasado 8 de agosto ambos decidieron dar un paso más y probar suerte como pareja. Pero el test de 'Sálvame', al que ambos se han sometido juntos recostados en una cama y rodeados de corazones, también ha sacado a la luz que fue Efrén fue el encargado de lanzarse y dar el primer beso que les hizo cruzar la línea, que su primera noche intimando la pasaron en Málaga, en la casa donde vive el ex tronista, y que los dos son igual de fogosos.

Telecinco

Eso sí, el buen rollito se cortó de golpe cuando apareció en escena Cynthia, una joven muy atractiva con la que Efrén ha estado meses hablando sin parar. Según ella, el malagueño le prometió casi que una vida juntas y le confesó que nunca tendría nada con Marta.

Telecinco

Aunque la colaboradora de 'Sálvame', que horas antes confesaba que sí le preocupaba los nueve años de diferencia de edad entre ambos, daba la cara por su chico, el gesto no transmitía lo mismo. “Te creo, cariño” decía Marta mientras Efrén echaba mano de su móvil para demostrar que nunca tuvo nada con Cynthia y que nunca la vio en persona.

TOP ventas de la semana Aceite de ricino Amazon 16,99 € - 13,98 € Limpiador de poros Amazon 39,99 € - 21,99 € Organizador de maquillaje Amazon 29,99 € - 20,99 € Sérum vitamina C Amazon 19,99 € - 13,99 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.